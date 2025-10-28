Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelinin eğitimi ve gelişimi için düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini en etkin ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli araç gereç, teçhizat donatımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ise söz konusu araç gereçleri kullanan ve belediyecilik hizmetlerini gerçekleştiren personelini bilgilendirmeyi sürdürüyor.

İş kazalarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, faaliyetlerin güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğine ve olası bir tehlike durumunda ne yapılması gerektiğine yönelik hayati bilgileri içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde önemli bilgiler aktaran İş Güvenliği Uzmanı Erhan Erensayın, belediye personelini bilgilendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Birimi tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri'nde İş Güvenliği Uzmanı Erhan Erensayın, iş sağlığı ile güvenliği noktasında önemli ve hayati bilgiler paylaşırken, alınacak önlemler ve risk, tehlike gibi kavramları da ele aldı.

Gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ziyarette bulunarak İş Güvenliği Uzmanı Erensayın'dan bilgiler aldı. İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemine işaret eden Büyükkılıç, seminerin hayırlı ve faydalı olmasını temenni etti.