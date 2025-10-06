Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yazarlar geçidi yaşanıyor. Fuarda birçok yayınevinin imza günü programları yapılırken, seçkin yazarlar da söyleşileriyle okurlarının karşısına çıktı. Bu kapsamda masaldan kişisel gelişime uzanan söyleşiler yoğun katılımla gerçekleşiyor.

KOCAELİ (İGFA) -Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Karamürsel Alp Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde her yaştan katılımcıya hitap eden söyleşiler gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde edebiyat, kişisel gelişim, tasavvuf ve kadın temaları işlendi.

Bu kapsamda yazarlardan hayat tecrübelerine, kitaplardan düşünsel yaklaşımlar üzerine paylaşımlar dinleyicilerle buluştu. Yoğun katılımın yaşandığı salon söyleşiler, imza törenleri ve interaktif sohbetlerle fuarın dikkat çeken duraklarından biri oldu.

MASAL ANLATMANIN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Masal Anlatıcı ve Eğitmeni Nurten Ceceli Alkan, çocuklar ve anneleri ile bir araya geldiği söyleşisinnde çocuklara masal anlatmanın önemine değindi. Alkan, söyleşinin devamında minik okuyucuları için Nurten Nine'den Masallar serisinden 'Denersen Yaparsın' masalını anlattı. Çocuklar Kocaeli Kitap Fuarı'nda Masal Anlatıcısı Alkan'ın keyifli aktarımı ile; kuşlar, tilkiler, krallar, keçiler, nineler, prenseslerin dünyasına girme şansı buldu. Masallar dünyasının ardından Tiyatrocu, Senarist ve Öykücü Mehmet Akif Çanakçı ile 'Kelimeden Hikayeye' söyleşisi gerçekleştirildi.

İslam ve tasavvuf alanında kaleme aldığı eserleri ile geniş bir okur kitlesine ulaşan Yazar Uğur Koşar, Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Allah'a Güven ve Kaygıları Zihinde Bitirme' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Koşar, her şey benlikten bilinirse Allah'tan uzaklaşılacağını ifade ederek, Allah'ın vekilliği verdiğini bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Koşar, 'Allah bize bir dert verdiğinde dönmemizi istiyoruz ama biz çözmeye çalışıyoruz' şeklinde konuşarak, Allah'ın kişiyi kendinden çok düşündüğünü belirtti.

AYDAN ŞENER YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleşen etkinlik kapsamında Türk oyuncu ve yazar Aydan Şener, sevenleri ile buluştuğu söyleşisinde tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı 'Kadına Dair' kitabı hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Şener'e duyulan yoğun ilgi ile salon dolarken, dinlemek için gelen misafirlerin bir kısmı ise söyleşiyi ayakta takip etti. Soru-cevap şeklinde geçen söyleşi imza töreni ile son buldu.

PSİKOLOG GÖRMEZ: BEKLENTİLERDEN SIYRILIN

Psikoloji Uzmanı Şehval Görmez, 'Hiç Kimsenin Senden Beklentisi Olmasaydı Nasıl Olurdun?' söyleşisini gerçekleştirdi. Görmez konuşmasında, 'Bu dünya sizden bir şey istiyor. Bir şeyi keşfetmek zorunda değilsiniz. Bunun sırrı herkesin sizden beklentisinden sıyrılmak' diyerek, dinleyicilerine bir şey yapmaları için durmamaları gerektiğini vurguladı.