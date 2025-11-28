Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile Mektebi Sohbetleri' etkinliğine katılan Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, Bilgievleri üyesi öğrencilerin ebeveynlerine aile içi iletişim, eşler arası uyum ve ebeveyn-çocuk ilişkileri gibi konularda pratik tavsiyelerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi 'Kılavuz Gençlik' çatısı altında faaliyet gösteren Bilgievleri, birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Aile Mektebi Sohbetleri'nde birçok farklı konuda alanında uzman isimleri konuk eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri, 'Mutlu Olmak, Mutlu Çocuk Yetiştirmek' başlıklı söyleşide Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim'i ağırladı. Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bilgievleri ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi.

Kendi hayatından ve danışanlarından sunduğu kesitlerle herkesin hayatına ışık tutan Erdim; aile, sevgi, iletişim ve çocukların dünyasına dair doğru ve etkili bilgiler ile bazı tavsiyeler verdi.

ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGENİ VE AİLE DİNAMİKLERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Mektebi Sohbetleri; Bilgievleri üyesi öğrencilerin ebeveynlerine yönelik çocuk gelişimi alanında doğru ve etkili bilgiler sunuyor. Ayrıca sağlıklı aile ortamını sağlamak amacıyla çocuk, genç, anne ve baba gibi rollerin özellikleri, ihtiyaçları ve sorunlarıyla baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi sağlanıyor. Kılavuz Gençlik projesi Bilgievleri üyesi öğrenci ve ebeveynlerin katıldığı etkinlikte konuşan Saliha Erdim; anne-baba-çocuk üçgeni, aile dinamikleri, çocukla iletişim ve çocukların davranış problemleri üzerine aktardığı örneklerle salonun büyük bölümünden alkış aldı.

'BEN İYİ BİR İNSANIM DEMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Modern çağda aile kurumunun karşılaştığı zorluklara ve bu zorluklar karşısında ailenin kendi 'öz' değerlerine dönmesinin önemine vurgu yapan Erdim, aile içi iletişim, eşler arası uyum ve ebeveyn-çocuk ilişkileri gibi konulara değindi. Erdim, 'Her şeyi sevmekle gerçek insan olabilirsiniz. Bunu zihninizin ve gönlünüzün anlamasını sağlayın. Ben iyi bir insanım demeye ihtiyacımız var. Biz çocuğumuza senden adam olmaz diyoruz, çocuğumuz bunu hak etmiyor, insan olan bunu hak etmiyor. Hanımefendinin biri, 'Eşim insanlara çok güzel davranıyor ve çok güzel muhabbet ediyor. Dışarıdaki eşime aşığım' diyor. Aile kurumunda erkeğin kadına zaman ayırması kadının can suyudur' dedi.

'YUVA DAĞILDIKTAN SONRA DÜNYA DAĞILIR'

Konuşmasına devam eden Erdim, 'Eşimizin gönlünü ferah tutarak ona çözüm üretebiliriz. Herkesi memnun edemeyebiliriz ama çocuklarımızı ve eşimizi memnun edebiliriz. Yuva dağıldıktan sonra dünya dağılır. İyi sözler her zaman karşımızdakinin zihninde güzel şeyler bitirir. Kötü sözler deve dikeni tohumu gibidir. Ekildiği yerde insana hayat hakkı tanımaz. Öyleyse güzel şeyler ekip güzel şeyler biçelim. Biz mutlu olursak çocuklarımız da mutlu olur. Biz doğru konuşursak çocuklarımız da bizden doğru konuşmayı öğrenir' ifadelerini kullandı.