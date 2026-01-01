Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da 2025 yılının yeni yatırım ve hizmetlerin hayata geçtiği dolu dolu bir yıl olduğunu söyledi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; '2025 YILINDA BELİRLEDİĞİMİZ TÜM YATIRIM HEDEFLERİMİZİ TAMAMLADIK'

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi 2025 yılında hayata geçirdiği örnek proje ve hizmetlerle fiziki ve sosyal belediyecilik anlayışını zirveye taşıdı.

Selçuklu vizyonuyla eğitimden sağlığa spordan sanata birçok alanda hizmet verecek projeler hayata geçirildi. Sporda Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, eğitimde Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, sağlık alanında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi bu yıl ön plana çıkan yatırımlar arasında yer aldı.

Kültürel ve sosyal faaliyetler arasında ise; Şivlilik Çocuk Bayramı, TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması, Karne ve Uçurtma Şenliği'nin yansıra çeşitli konser organizasyonları her yaştan insanla buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Gönül Belediyeciliği ilkesinin en güzel örneklerinin yaşandığı bu yılda Halk Günü ve Cuma Buluşmaları programlarıyla ve esnaf ziyaretleriyle her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: '2025 YILINDA DA HEDEFLEDİĞİMİZ TÜM HİZMETLERİ HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN HAYATA GEÇİRDİK'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2025 yılında hayata geçirilen projelerle ilçe sakinlerinin yaşam konforunun artırıldığını vurguladı.

'Bizim için belediyecilik sadece yollar açmak değil, o yolların sonunu tebessüme ulaştırmaktır' diyen Pekyatırmacı, yıl boyunca yapılan çalışmaları şöyle özetledi: 862 bin 639 metrekare asfalt döktük. 48 bin fidan dikildi, 2 milyon kWh temiz enerji üretildi, 2 bin 750 ton kompost elde edildi.

28 binden fazla öğrenci spor faaliyetlerine katıldı, yeni spor salonları kazandırıldı.

47 milyon lirayı aşan yardım sağlandı.

Kütüphanelerde 813 bin öğrenciye hizmet verildi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve müzelerde 1,3 milyon ziyaretçi ağırlandı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 4,1 milyon kişi etkinliklere katıldı.