Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin birçok noktasından geçen derelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. İSU Genel Müdürlüğü, 2024 yılında il genelindeki 236 farklı derede 525 bin 300 metre uzunluğunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin topoğrafik yapısının dağ ve vadilerden oluşması nedeniyle şehrin birçok noktasında dereler bulunuyor. İSU Genel Müdürlüğü; il genelindeki derelerde, çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmak ve derelerin düzenli akışını sağlamak amacıyla temizlik çalışmaları yürütüyor. İSU, sene boyunca icra ettiği temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, 2004 yılından beri il genelindeki birçok dere üzerinde gerçekleştirdiği ıslah projeleriyle derelerin düzenli akışını temin ediyor.

ATIKLAR BERTARAF EDİLDİ

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, ani ve etkili sağanak yağışlarını da beraberinde getiriyor. İSU Genel Müdürlüğü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ile birlikte bölgemizi de etkileyen iklim değişikliği ile mücadele amacıyla birçok altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Altyapı yatırımlarının yanı sıra yerleşim alanı içerisinde kalan derelerde ıslah ve temizlik çalışmaları da yürüten İSU, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde 12 ilçede 525 bin 300 metre uzunluğunda dere temizliği çalışmasıyla dereden toplanan atıkları bertaraf etti.

DERELERİN DÜZENLİ AKIYOR

İSU İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ile İlçe Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü çalışmalarda dereler; yağışlar ile birlikte gelen alüvyon, çakıl, kum ve evsel atıklar gibi malzemeler ile derelerin düzenli akışını engelleyen bitkilerden temizleniyor. Derelerden çıkan atık malzemeler, kamyonlar ile depolama alanlarına götürülerek bertaraf ediliyor.

ÇEVRE KORUNUYOR

Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler, yağmur ile taşınan alüvyon ve teressübat malzemelerinden temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Böylece dereler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeliler için daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına yıl boyunca gerçekleştirdiği bu ve benzer çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

