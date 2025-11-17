Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sağladığı eğitim desteği burs programı sonuçları açıklandı. Başkan Tahir Büyükakın, yaklaşık 30 bin öğrencinin 392 milyon TL alacağı desteğin eylül, ekim ve kasım ayı taksitlerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu, 'Güle güle harcayın' dileğinde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin öğrencilerini 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de yalnız bırakmadı.

Heyecanla beklenen burs sonuçlarının 29 Ekim'de açıklanmasıyla birlikte destek almaya hak kazanan öğrenci sayısı ve ödenecek toplam tutar belli oldu. Buna göre ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 20 bin 100 öğrenciye 226 milyon 125 bin TL, liseye giden 5 bin 861 öğrenciye 65 milyon 936 bin 250 TL, üniversite öğrenimi gören 3 bin 990 öğrenciye ise 99 milyon 775 bin TL burs desteği sağlanacak. 30 bin öğrenciye, eğitim-öğretim döneminde ihtiyaçlarını gidermesine destek olacak burs desteğiyle Kocaeli genelinde yaklaşık 392 milyon liralık eğitim desteği verilecek.

BÜYÜKAKIN: GÜLE GÜLE HARCAYIN

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için belirlenen aylık 1.250 TL'lik eğitim yardımı 9 ay boyunca verilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; burs başvuruları kabul edilen öğrencilerin eylül, ekim ve kasım ayı ücretlerinin hesaplara yatırıldığını müjdeledi. Seçim beyannamesinde 20 bin öğrenciye destek taahhüt ettiklerine hatırlatan Baykan Büyükakın, bunu 30 bin öğrenciye çıkardıklarını belirtti. Büyükakın, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için üzerlerine düşeni yapmaya devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, Güle güle harcayın; Allah zihin açıklığı versin. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yine dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına destek olmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla eğitim desteği programını hayata geçirdi. Büyükşehir bu destekten yararlanacak üniversite öğrencilerine yönelik aylık 2.500 TL'lik burs desteğini 10 ay boyunca sağlayacak. İlk ödemeler 15 Ocak 2026'da yapılacak. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait dört aylık ödeme, ocak ayı bursuyla birlikte yatırılacak. Tüm ödemeler, öğrencilerin 41 Kart hesaplarına aktarılacak.

41 KARTLAR TESLİM ALINABİLİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim desteği programı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Dar gelirli öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla verilen burs ödemeleri, 41 Kart aracılığıyla yapılacak. Eğitim desteğinden yararlanmaya hak kazanan ancak 41 Kartı bulunmayan vatandaşlar, en yakın Sosyal İletişim Merkezi'ne başvurarak kartlarını teslim alabilecek.