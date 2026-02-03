İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Hazırlık Kursu 2026 dönemi sınavları yapıldı. Üniversitelerin devlet konservatuvarları ile müzik bölümlerinin özel yetenek sınavlarına hazırlık amacıyla her yıl düzenlenen kurs için bu yıl toplam 154 başvuru alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanat alanında profesyonel eğitim hedefleyen gençlere yönelik ücretsiz düzenlediği Konservatuvar Hazırlık Kursu'nun 2026 dönemi kabul sınavlarını gerçekleştirdi.

Üniversitelerin devlet konservatuvarları ile müzik bölümlerinin özel yetenek sınavlarına hazırlık amacıyla her yıl düzenlenen kurs için bu yıl toplam 154 başvuru alındı. Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi ile Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi'nde yapılan sınavlar, gençlerin yoğun ilgisine sahne oldu. Yapılan değerlendirmelerde başarılı olan adaylar, hedefledikleri alanlar doğrultusunda ücretsiz ve kapsamlı bir eğitim programına katılma hakkı elde edecek.

2026 dönemi için planlanan program; devlet konservatuvarı, opera-şan ana sanat dalı, devlet Türk musikisi konservatuvarı, Türk halk oyunları, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri ve müzikoloji bölümlerine hazırlanan gençleri kapsıyor. Kurslar, alanında deneyimli eğitmenler Dr. Mustafa Bayık ve Ozan Kara eşliğinde yürütülecek. Eğitim sürecinde tek ses, çift ses, melodi tekrar, ritim duyuş ve şan çalışmaları başta olmak üzere özel yetenek sınavlarına yönelik yoğunlaştırılmış içerikler sunulacak. Programla, gençlerin hem teknik yeterliliklerinin hem de sanatsal ifade becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

YÜKSEK BAŞARI ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, önceki yıllarda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. 2024 yılında kursa katılan 3 öğrencinin tamamı (yüzde 100) hedefledikleri bölümlere yerleşti. 2025 yılında ise 11 öğrenciden 9'u üniversitelerin özel yetenek sınavlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Son iki yıl birlikte değerlendirildiğinde, 14 öğrenciden 12'sinin üniversitelere yerleşmesiyle yaklaşık yüzde 85'lik bir başarı oranı yakalandı.

Kursiyerler; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin konservatuvar ve müzik bölümlerinde eğitim alma hakkı kazandı. Bu tablo, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sanat eğitiminde fırsat eşitliğini önceleyen yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.