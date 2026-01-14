Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verilerine göre, kumar bağımlılığı nedeniyle başvurular 2022'den bu yana hızlı bir artış gösterdi. Başvuruların büyük çoğunluğu 20-40 yaş aralığındaki bireylerden gelirken, bağımlılığın en büyük tetikleyicisi sosyal çevre oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri, kumar bağımlılığı ile mücadelede alarm veriyor. 2022 yılında 3 bin 6 kişi kumar nedeniyle YEDAM'a başvururken, 2023'te 3 bin 552'ye, 2024'te 4 bin 798'e ve 2025'te 5 bin 748'e yükseldi.

Başvuruların yaş dağılımına bakıldığında, kumar oynayanların yüzde 36,7'si 20-30 yaş, yüzde 43,4'ü 30-40 yaş aralığında yer alıyor. 40-50 yaş grubunun payı yüzde 15,4, 20 yaş altı ise yüzde 1,1'de kaldı. 50 yaş ve üzeri grupların toplam oranı ise yüzde 3'ün altında olduğu gözlendi.

Kumar bağımlılığının erken yaşta başladığı da dikkat çekerken YEDAM'a başvuranların yüzde 34,3'ü 18 yaşından önce, yüzde 42,8'i 18-25 yaş arasında, yüzde 22,7'si ise 25 yaşından sonra kumarla tanıştığını belirtti. Sosyal çevrenin kumara yönelimde en belirleyici etken olduğu ortaya çıktı. Danışanların yüzde 57,4'ü arkadaş çevresinin etkisiyle kumara başladığını ifade ederken, yüzde 20'si merak, yüzde 6,5'i ise boş zamanlarını değerlendirme gerekçesiyle oynadığını söyledi.

YEŞİLAY'DAN 5 ÖNERİ VE ÇAĞRI

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığı ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Dinç, önerilerini beş başlıkta sıraladı:

Kumar, şans veya talih gibi kavramlarla masumlaştırılamaz; ortak kavram birliği sağlanmalı.

Kumar reklamları yasaklanmalı.

Erişim kanalları daraltılarak kısıtlayıcı tedbirler güçlendirilmeli.

Kumar ve dijital oyunların ilişkisi incelenerek denetim ve derecelendirme sistemi getirilmeli.

Kumarı özendiren içeriklere, sosyal medya fenomenlerine ve platformlara katı yaptırımlar uygulanmalı.

10 DANIŞANDAN 8'İ KURTULUYOR

Dinç, bireysel destek hizmetlerinin yanı sıra önleyici faaliyetlerin ve yapısal adımların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Gençlere yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması, kumar reklamlarının engellenmesi, çevrim içi platformların denetlenmesi, borç ve finansal yüklerle başa çıkma destekleri ve ailelerin sürece aktif dahil edilmesi, bağımlılığı ve beraberindeki ruhsal riskleri azaltabilir' dedi. Kumar bağımlılığının çözümsüz olmadığını vurgulayan Dinç, 'Bize başvurup düzenli psikoterapi alan her 10 danışanımızdan 8'i kumardan uzaklaşıyor. Bağımlılık bir irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Erken destek, anlayış ve profesyonel yardım hayat değiştirebilir' diye konuştu.