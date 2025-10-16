Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısında trafik kurallarını ihlal eden ve yolcunun konforunu bozan özel halk otobüsü şoförlerine ceza kesildi. 112 şikâyet dilekçesini inceleyen encümen, şoförlere yazılan toplam 320 bin 266 TL idari para cezasını onayladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık olağan encümen toplantısı 133 gündem maddesi ile gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapılan toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın maddeleri görüşüldü. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde daha önce cezası onanan bir şoförün araç bağlama süresine devam edildi. Buna göre yolcularla münakaşa ettiği gerekçesiyle şoförün aracının 15 gün daha bağlanması kararı onaylandı.

ŞOFÖRLERİN İHLALLERİNE 320 BİN 266 TL CEZA

Encümende ayrıca özel halk otobüslerine yapılan haftalık denetimlerdeki cezalar da gündeme geldi. Duraklarda durmama, otobüste sigara içme, yolcuyla tartışma, sefer saatine uymama, güzergâh ihlali ve ücret tarifesine uymama gibi nedenlerle 122 şikâyet dilekçesi değerlendirildi. Bu şoförlere yazılan toplam 320 bin 266 TL idari para cezası onaylandı.