Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi' kapsamında artması beklenen trafik yoğunluğunu deniz ulaşımıyla hafifletmek amacıyla 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı'nda düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yakın zamanda hizmete girmesi planlanan otoparkta ilerleme oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi' ile artması beklenen trafik yükünü deniz ulaşımıyla hafifletmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 1 Mart Vapur İskelesi'ne inşa edeceği yeni otoparkta sona geldi.

Toplam 189 araç kapasiteli otoparkın tamamlanması için ekipler yoğun mesai harcıyor. Yüzde 85 oranında fiziki ilerlemenin kaydedildiği 1 Marta Vapur İskelesi Otopark yapımında asfalt serim çalışmaları başladı.

OTOPARKIN DOLAŞIM PLANI YENİLENDİ

Vatandaşların araçlarını güvenle bırakıp vapurla rahatça seyahat edebilmeleri için otoparkın dolaşım planı yenilendi ve kapasitesi artırıldı. Çalışmalar kapsamında araç trafiğinin kullanacağı alanlara 1.500 ton bitümlü temel ve 1.300 ton binder asfalt serildi. Alanda şu an son kat aşınma asfalt serimi yapılıyor.

Yapılan çalışmayla 13'ü engelli 178 araç ve 11 motosiklet olmak üzere toplam 189 kapasiteli otopark alanının 700 metreküp saha beton, 1.500 ton bitümlü temel ve 1.300 ton binder imalatları tamamlandı. 1.800 ton aşınma asfalt serimi ise sürüyor. Son aşamada aşınma tabakası asfalt serimi, 2.800 metrekare baskı beton kaldırım, dekoratif aydınlatmalar, yol çizgi uygulamaları ve trafik işaretlemeleri yapılacak. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı, modern görünümüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.