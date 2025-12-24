Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, aracının benzini bittiği için yolda kalan bir vatandaşın yardımına koştu. Rutin denetimler sırasında durumu fark eden ekipler, şehir içi ana arter üzerinde yaşanan mağduriyete anında müdahale etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gün içerisinde gerçekleştirdikleri rutin devriye sırasında Yuvacık istikametinde bir aracın yolda kaldığını fark etti. Bu durum üzerine vatandaşla iletişime geçen ekipler aracın benzininin bittiğini öğrendi. Yolda kalan araç, olası kazaların önüne geçmek amacıyla ekipler tarafından güvenli bir alana alındı. Trafik akışının aksamaması için gerekli önlemleri kısa sürede uygulayan ekipler, aracı çekici vasıtasıyla akaryakıt istasyonuna götürdü.

AKARYAKIT İSTASYONUNA EŞLİK EDİLDİ

Büyükşehir Zabıta ekipleri, benzini biten vatandaş için hemen harekete geçti. Vatandaş, ekipler tarafından aracına kadar eşlik edilerek en yakın akaryakıt istasyonuna güvenli şekilde ulaştırıldı. Yuvacık istikametinde yaşanan olayda ekipler, vatandaşın yolda kalmasını ve oluşabilecek trafik güvenliği risklerini önlemek amacıyla hızlı ve etkili bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, kent genelinde gece gündüz devriye atarak vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Hem şehirdeki güvenliği hem de ihtiyaçları hızlı ve güvenli şekilde çözen ekipler, Büyükşehir'deki tüm hizmetlerden yararlanarak vatandaşların yanında oluyor. Ekipler şehrin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla denetim ve destek çalışmalarına aralıksız devam edecek.