Ankara'da düşen Falcon-50 jetinde 8 kişi hayatını kaybetti; enkazdan ses kayıt cihazı ve kara kutu çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Aralık 2025 akşamı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan özel jetin düşmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Yerlikaya, olayın yaşandığı Haymana ilçesindeki AFAD mobil koordinasyon merkezinde gazetecilere bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, uçağın saat 20:10'da Esenboğa'dan kalktıktan sonra 20:32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş bildirdiğini, saat 20:52'de Haymana civarında irtibat kesildi; uçakta acil iniş bildirimi alındı ancak temas sağlanamadığını belirterek, 'Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel dahil 5 Libya heyeti mensubu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 8 kişi bulunuyordu. Enkaz, Jandarma tarafından Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km güneyinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi ekiplerince yürütülen çalışmalarda saat 02:45'te ses kayıt cihazı, 03:20'de kara kutu ele geçirildi' dedi.

Sahada AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile diğer birimlerden toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yaptığını ifade eden Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir bölgede yayıldığını söyledi.

Libya'dan 22 kişilik heyet Ankara'ya intikal ettiği öğrenildi.