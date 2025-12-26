Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, denetim görevlerinin yanı sıra insan odaklı çalışmalarıyla zor durumda kalan vatandaşlara umut oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, denetim ve asayiş çalışmalarının yanı sıra insan odaklı hizmet anlayışıyla da takdir topluyor. Sahada yalnızca düzeni sağlamakla kalmayan zabıta ekipleri, ihtiyaç duyulan her an sokakta kalan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gece mesaisinde mağdur bir vatandaşa destek oldu. Vatandaş, ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Barınma ve Konaklama Merkezi'ne' götürülerek güvenli bir şekilde yerleştirildi. Ayrıca gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasının ardından olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, trafik ekipleriyle koordineli şekilde çalışarak trafiğin güvenli akışını sağladı.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAHADAKİ YANSIMASI

Kent merkezinde görev yapan zabıta personeline barınma talebinde bulunan Filistinli uyruklu bir kişi de gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından barınma evine güvenli şekilde yerleştirildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7/24 sahada görev yaparken, sosyal sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirdiği bu çalışmalarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunu sahaya yansıtıyor.