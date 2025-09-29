Kocaeli İzmit Belediyesinin düzenlediği Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, bu ay rotasını Üçgaziler Köyü’ne çevirerek katılımcılara unutulmaz bir doğa deneyimi sundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, bu ay Üçgaziler Köyü’nde yapıldı. Katılımcılar, 5 kilometrelik parkurda doğayla iç içe keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

YENİ ROTALAR KEŞFEDİLMEYE DEVAM EDECEK

İzmit’in köylerini tanıtmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yürüyüş sonunda katılımcılara sıcak çorba ikram edildi. Her ay farklı bir köyde gerçekleştirilen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, doğaseverlere yeni rotalar keşfetme imkânı sunmaya devam edecek.