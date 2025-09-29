Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve spora olan sevgiyi edebiyatla buluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve spora olan sevgiyi edebiyatla buluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Eskişiir’den Eskişehirspor’a: Kitaplar ve Hatıralar” adlı söyleşi, edebiyat tutkunlarını ve Eskişehirspor sevdalılarını Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde bir araya getirdi.

Söyleşinin konukları, Eskişehir’in yetiştirdiği önemli şairlerden Haydar Ergülen ve akademisyen-yazar Özgür Topyıldız oldu. Katılımcılar, Eskişehir’in şiirle yoğrulmuş tarihini, Eskişehirspor’un kent kimliğine kattığı anlamı ve bu iki güçlü değerin bireysel ve toplumsal hafızadaki yerini dinleme fırsatı buldu.

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bürokratlar, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Albayrak ve Alican Döşer, minik Eskişehirspor taraftarları ve çok sayıda Eskişehirli katıldı.

“ŞEHRİMİZE BÜYÜK BİR SEVGİYLE BAĞLIYIZ”

Söyleşide ilk olarak konuşan Bakan Ayşe Ünlüce, “Eskişehir, sadece bir şehir değil; bir yıldız gibi parlayan özel bir yerdir. Bu topraklarda doğan, yaşayan ya da yolu buradan geçen herkesin içinde Eskişehir’e dair bir sevgi vardır. Bugün bu şehrin ruhunu hisseden iki değerli konuğumuzu ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

“TÜRKİYE ESKİŞEHİR GİBİ OLSUN”

Eskişehirspor’un ortak bir dil ortak bir sevgi bağı olduğunu ifade eden Haydar Ergülen, “Eskişehir, umut aşılayan bir şehir. Türkiye’nin Eskişehir gibi olması gerekiyor. Eskişehirspor ise bu şehri bir araya getiren, ortak bir dil ve heyecan yaratan bir kültürdür.” ifadelerini kullandı.

“ESKİŞEHİRSPOR BİR TAKIMDAN FAZLASI”

Özgür Topyıldız ise, Es Es için umudun asla bitmeyeceğini belirterek,

“Eskişehirspor, sadece bir futbol takımı değil; Anadolu’nun kalbinden yükselen bir direnişin ve umudun simgesidir. Bu şehirde aidiyet ve tutku gerçek anlamda yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Haydar Ergülen, ve Özgür Topyıldız kitaplarını imzaladı.