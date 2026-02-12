Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen geleneksel maratonun bu yılki mottosu 'Koş Dünyaya Nefes Ol' olarak belirlendi. Maraton kapsamında, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına ve yangınların önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Maratona aralarında Amerika, Antarktika ve Çad'ın da bulunduğu 41 farklı ülkeden sporcular katılacak.

2 BİN 936 KAYITLI SPORCU YARIŞACAK

Toplam 2 bin 936 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda, farklı yaş gruplarına ve koşu seviyelerine hitap eden parkurlar yer alıyor. 492 sporcunun katılacağı 21 kilometrelik Yarı Maraton ile 632 sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik koşu saat 09.30'da start alacak. Bin 286 kişinin kayıt yaptırdığı 4 kilometrelik Halk Koşusu saat 09.00'da başlayacak. 526 çocuğun katılacağı 1 kilometrelik Çocuk Koşusu ise saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Ayrıca Trabzon'un Kurtuluş Haftası kapsamında Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları da düzenlenecek. Organizasyon kapsamında yaklaşık 2 milyon TL para ödülü dağıtılacak.

FİDAN DİKİMİ YAPILACAK

Maraton öncesinde 13 Şubat Cuma günü saat 10.00'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Aynı gün saat 14.00'te Ramada Otel'de yarı maratonun tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Sporun birleştirici gücünü toplumsal duyarlılıkla buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun, çevre bilincinin ve toplumsal dayanışmanın öncüsü olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı organizasyona destek olmaya ve 'dünyaya nefes' olmaya davet ediyoruz' denildi.