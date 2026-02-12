İstanbul Maltepe Belediyesi, Küçükyalı ve Cevizli mahallelerinde yoğunlaşan kaldırım ve yol işgallerine karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerle, mahalle sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştırmayı hedeflendi ve esnafın kaldırım üzerine yaydığı masa-sandalye ve eşyaları kaldırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 18 mahallede sürdürdüğü işgallere yönelik denetimlerine kapsamlı bir şekilde yaptığı çalışmayla devam etti.

Küçükyalı ve Cevizli mahallelerinde yoğunlaşan kaldırım ve yol işgallerine karşı başlatılan çalışmalarda ekipler, özellikle Küçükyalı'nın işlek caddeleri olan Rüştü Sarp ve Mektep caddelerinde, usulsüz araç parkı ve ticari işgaller nedeniyle daralan yolları açtı.

Ekipler Cevizli'de ise kaldırım üzerindeki araç parklanmaları, esnafların koydukları dubalar ve yine kaldırım üzerine konulan engeller ile çeşitli eşyaları kaldırdı.