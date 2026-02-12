İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı hijyen çalışmaları gerçekleştirerek ibadethaneleri temizliyor.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan camilerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camiler ve avluları titizlikle temizlenerek Ramazan Ayı'na hazırlandı.
Bu kapsamda camilerin iç mekânları, abdesthaneleri ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlenirken, avlular da dip köşe yıkandı.
Kaynak: RSS