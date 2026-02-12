Bunlar da ilginizi çekebilir

TBMM'de yemin öncesi gerginlik! Bakanlar vekiller arasında yemin etti

Bu kapsamda camilerin iç mekânları, abdesthaneleri ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlenirken, avlular da dip köşe yıkandı.

Trabzon'da Uluslararası Yarı Maraton için geri sayım başladı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camiler ve avluları titizlikle temizlenerek Ramazan Ayı'na hazırlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.