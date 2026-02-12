Muğla'da Milas Belediyesi ekipleri ilçemizde beklenen şiddetli yağış öncesinde yoğun mesai yapıyor.

MUĞLA (İGFA) - Yapılan meteorolojik değerlendirmelere gören Milas'ın yoğun yağış altında kalacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda önlemlerini alan Milas Belediyesi, ilçe merkezinde ve sahil mahallelerinde yoğun faaliyetler gerçekleştirdi.

Hem yağış anında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale etmek için çalışmalar gerçekleştiren ekipler hem de bazı bölgelerimizde etkisini gösteren yağış anında alanda seferber oldu.

Ekipler, yağışlar nedeniyle ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarına kısa sürede müdahale ederken; dere taşkınlarının yol açabileceği riskleri azaltmak ve yollarda oluşan hasarları gidererek ulaşımın aksamamasını sağlamak için yoğun mesai harcadı. Tespit edilen noktalar ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Milas Belediyesi ekipleri vatandaş ve çevre güvenliğini sağlamak için gece gündüz sahada mücadele etti.

Sürekli sahada olan ekipler ise su birikintisi riski yaşayan yerlerde devriyeler gerçekleştirerek planlamalarını yapıyor.