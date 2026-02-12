Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAPSÜL Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen 'Start Day'26' etkinliğinde, TEKNOFEST'te dereceye giren KAPSÜL takımlarına ödülleri verildi. Etkinlikte KAPSÜL bünyesinde geliştirilen 8 elektrikli araç ile çok sayıda teknoloji projesi de tanıtıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren KAPSÜL Teknoloji Platformu tarafından teknoloji ekosistemini bir araya getiren 'Startday26' etkinliği düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, 'Birçok genç zamanını farklı alanlarda geçirirken kendini geliştirmeyi tercih eden, TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlara emek veren, hayal kuran ve hayallerini projeye dönüştüren gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyemize, KAPSÜL Teknoloji Platformu'na ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz' değerlendirmesini yaptı.

DESTEKLERİ İÇİN KAPSÜL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, bölgenin tek teknik üniversitesi olan Konya Teknik Üniversitesi'nin KAPSÜL Teknoloji Platformu'nun sağladığı imkanlar sayesinde girişimcilik, yenilikçilik proje kültürünü önemli ölçüde güçlendiren ve bu düşünce yapısının katkısıyla TEKNOFEST başta olmak üzere Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında pek çok başarıya imza atan bir üniversite olduğunu söyledi.

'KAPSÜL, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN YERELDEKİ GÜÇLÜ BİR YANSIMASI'

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, 'Bugün burada bir araya gelişimizin ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesinin yereldeki güçlü bir yansıması olduğuna inanıyorum. KAPSÜL de tam olarak bu vizyonun Konya'da bir karşılığı konumunda. Bu yapı yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda fikrin üretime üretimin başarıya dönüştüğü güçlü bir iş birliği iklimi olmuş durumda. Burada özellikle genç kardeşlerime bu şehrin sizlere inandığını, sizlere güvendiğini ve geleceğini sizlerle beraber inşa etme arzusunda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle şehrimizi bir teknoloji üssü haline getirme hedefi doğrultusunda emek veren ve kararlılıkla yoluna devam eden tüm gençlerimize şükranlarımı sunuyorum' açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST'te şampiyon olan KAPSÜL Teknoloji Platformu Takımları'na ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

KAPSÜL bünyesinde katıldıkları yarışmalarda aldıkları başarılarla Konya'nın gururu olan gençler de desteklerinden dolayı Kapsül Teknoloji Platformu'na teşekkürlerini iletti.

Start Day'26 etkinliği kapsamında KAPSÜL bünyesinde geliştirilen 8 elektrikli araç ile çok sayıda teknoloji projesi de tanıtıldı, şampiyon takımlar deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Programa; AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci'nin yanı sıra 900 civarında genç katıldı.