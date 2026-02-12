Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuklara Kitap Söyleşileri'nin konuğu Melis Sena Yılmaz oldu. Yılmaz, söyleşi sonunda son kitabı 'Yapboz Evi'ni imzaladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 'Çocuklara Kitap Söyleşileri'nin konuğu Bursalı yazar Melis Sena Yılmaz oldu. Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ortaokul öğrencileri, yazar Yılmaz'a kitaplar ve yazarlık ile ilgili sorular sordu.

Yıllar önce üniversite sınavına aynı çatı altındaki Şiir Kütüphanesi'nde hazırlandığını belirterek söze başlayan Yılmaz, şimdi bir yazar olarak aynı mekanda çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yazar Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren kitap kurdu olduğunu dile getirerek, 'Lisede sürekli roman okuyordum. Birer sayfalık öyküler yazıyordum. Üniversite yıllarımda bir kopuş yaşadım. Ancak sonrasında öğrenciyken bir oyunda asistanlık yaptım. O noktada eski hayalimi tekrar hatırladım ve yeniden yazmaya başladım' dedi.

İlk yazmaya başladığında utandığı için yazılarını kimseyle paylaşmadığını anlatan Yılmaz, bir süre sonra ailesine okutmaya başladığını ve onların çok destek olduğunu söyledi. Söyleşi sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Gökçe Güney, yazar Melis Sena Yılmaz'a hediye takdim etti. Etkinlik sonunda Yılmaz, çocuklara son kitabı 'Yapboz Evi'ni imzaladı.

Melis Sena Yılmaz, daha sonra, Gezici Kütüphane'de rotasındaki Konaklı'daki öğrencilerle de buluştu.