Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Zaferin 103. Yıldönümü’nü İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Fettah Can konseri ile kutladı. On binlerce Kocaelili’nin katıldığı ve coşkunun bir an olsun eksilmediği konserde Kocaeli tek yürek oldu, büyük zaferi birlikte kutladı.KOCAELİ (İGFA) -Türk milletinin tarih sayfasındaki en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı üç güne yaydığı etkinliklerle kutlarken, zaferi taçlandıracak organizasyonunu 30 Ağustos akşamında düzenlediği Fettah Can konseri ile gerçekleştirdi.

İzmit Milli İrade Meydanı’nı dolduran on binlerce Kocaelili, Fettah Can'ın şarkılarıyla zaferi coşkuyla kutladı. Türk bayraklarının dalgalandığı Milli İrade Meydanı’ndan birlik ve beraberlik görüntüleri eşliğinde zafer şarkıları yükseldi.

Kocaelililer konser saatinden önce Milli İrade Meydanı’nı doldurmaya başladı. Aynı gün oynanan Kocaelispor-Kayserispor maçı nedeniyle ve Kocaelispor taraftarının ricasıyla konser, yarım saat geç başladı.

Sahneye koşarak çıkan sevilen sanatçı Fettah Can, “Sen en çok aşksın” şarkısıyla konserine başladı.

FETTAH CAN’DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaelililerin Zafer Bayramı’nı kutlayan Fettah Can, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kendisini sevenleriyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Fettah Can, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde kendi bestelerinin yanı sıra birbirinden güzel şarkıları da seslendirdi. Zafer coşkusuna coşku katan şarkılara Milli İrade Meydanı’nı dolduran on binlerce Kocaelili eşlik etti.