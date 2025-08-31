Kocaeli Gölcük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, düzenlenen tören ve fener alayında coşku ile kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kavaklı’da bulunan Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı önünden Anıtpark’a doğru fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzcilerin ellerindeki fenerler ve meşaleleri ile Gölcük caddelerini aydınlattığı yürüyüş, marşlar eşliğinde Anıtpark’a ulaştı.

Burada katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Milletimizin bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu zaferimizin, 103.yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Sezer, “Milletimizin makûs kaderini değiştiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferleri ile Türk Milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar, hür ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün hemşehrilerimin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.