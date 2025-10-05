Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15.Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Fuarda en çok ilgi gören stantlardan biri ise Kocaelispor'a ait oldu. Taraftarların buluşma noktası haline gelen stantta kulüp ürünleri ve özel etkinlikler büyük ilgi topladı.

KOCAELİSPOR STANDI İLGİ TOPLADI

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, okurlarla çok sevdikleri yazarları bir araya getiriyor. Söyleşi salonları dolup taşarken, imza etkinliklerinde ise uzun kuyruklar oluşuyor. Kitapseverler çok sevdikleri yazarların imza etkinliklerini yakından takip ederken, fuarda en çok ilgi gören stantların başında ise Kocaelispor standı geliyor. Özellikle stantta kurulan 'hediye çarkı' etkinliği fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

ÇARK HEDİYE İÇİN ÇEVRİLDİ

Çarkı çevirmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de çeşitli Kocaelispor ürünlerini kazanma fırsatı buldu. Standın önünde oluşan yoğunluk, kentin simgesi haline gelen yeşil-siyah renklere olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, kitapların arasında Kocaelispor'un da yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

KOCAELİSPOR MASKOTU NEŞE SAÇTI

Kocaelispor standı etkinliklerle sınırlı kalmadı. Kocaelispor'un maskotu köpek balığı da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan katılımcı, maskotla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.