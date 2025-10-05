İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin tarihini ve kültürünü gençlerle buluşturmak için gerçekleştirdiği Gezi İstanbul projesinde yeni dönem kayıtları başladı. 18-29 yaş arası gençlerin başvurusuna açık olan gezilerin ilki 6 Ekim'de Monografik Semt Gezileri kapsamında Adalar'da düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gençlere kenti tanıtmak için hayata geçirdiği Gezi İstanbul projesi yeni dönemine başlıyor. 18-29 yaş arası gençlerin başvurabildiği proje kapsamında, İstanbul'un tarihinden doğasına, müzelerinden endüstriyel mirasına uzanan farklı tematik geziler düzenlenecek. İlk gezi, 6 Ekim'de Adalar'da gerçekleştirilecek.

2022'de 'Adım Adım Tarihi Yarımada' adıyla başlatılan ve yoğun ilgi üzerine 'Gezi İstanbul' ismiyle kentin geneline yayılan proje, bu yıl da farklı rotalar ve temalarla gençlerle buluşacak.

Program; kültür tarihi, mimarlık tarihi, monografik semt, arkeolojik alan, müze ve doğa gezilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez 'endüstriyel miras gezileri'ni de kapsayacak.Gençler bu kapsamda İstanbul'un üretim tarihine tanıklık eden Haliç Tersanesi, Feshane ve Gazhane gibi tarihi yapılarda kentin emek ve sanayi hafızasını keşfedecek.

Laleli'den Kocamustafapaşa'ya paşaların İstanbul'u; erguvan mevsiminde Boğaz kıyıları; Küçükpazar, Süleymaniye, Zeyrek; Langa, Kumkapı, Kadırga; Üsküdar: Altın şehir; Kadıköy körler ülkesi ve Yedikule - Samatya ile Fener, Balat, Ayvansaray ve Adalar'ı da içeren 17 farklı gezi rotası monografik semt gezileri kategorisinde gezilecek.

Projeye katılan gençleri müze gezilerinde ise Arkeoloji Müzeleri, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi bekliyor olacak.

Projenin arkeolojik alan gezileri kategorisinde ise bu yıl Bukoleon Sarayı, Polyeuktos Kilisesi ve Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında sürdürülen çalışmalar ve şimdiye kadar ulaşılan buluntular tanıtılacak. İstanbul koruları florası ve mantarların gizemli dünyasına yolculuk temalı geziler de doğa gezileri kategorisinde yapılacak.