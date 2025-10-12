Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan ve Eğitimci Yazar Prof. Dr. Uğur Batı'nın kaleme aldığı, Ressam Akın Ekici'nin resimlediği 'Şehrengiz' kitabının lansmanı, Oyuncu Tamer Levent'in katıldığı söyleşiyle gerçekleşti. Kitapta yer alan eserler, New York'ta da sergilenecek.

KOCAELİ (İGFA) - 30 Derece Doğu Meridyeni Kocaeli resim sergisinin küratörü ve Şehrengiz kitabını yazan Uğur Batı, 'Şehrengiz bir divan edebiyatı formu, sözlü tarihin çok etkili olduğu dönemlerde çok önemli formdur' diyerek, Kocaeli Şehrengiz'i ile bir şehrin ressam tarafından resmedilerek kitaba dönüştürülmesinin bir ilk olduğunu ifade etti.

Kocaeli'yi tanıdıkça sanat habitatına hayran kaldığını paylaşan Batı, Akın Ekici'nin New York sergisinde de Kocaeli'den eserlerin yer alacağını söyledi.

Oyuncu Tamer Levent, 'Sanat kavramı' üzerine gerçekleştirdiği değerlendirmelerde, 'Sanat kavramı, insan bu kavramı ilk icat ettiği günden beri insanın gelişmesini, kimlik oluşumunu ve ne kadar değerli olduğunu tanımlayan bir kavram. Sanatçıyım demek benim için titizlikle güzeli ve etiği arayarak yapılan bir anlamı taşıyor' dedi.

'ŞEHRENGİZ İLE KOCAELİ İLE YENİDEN TANIŞTIM'

Tamer Levent, Ressam Akın Ekici'nin detayları üzerine geliştirdiği çalışmaların sanat yolculuğunu anlattığını söyleyerek, 'Akın Ekici hem hukukçu oldu hem ressam. Vazgeçmeyerek, tembellik yapmayarak istikrarlı bir şekilde kendini geliştirdi' dedi. Şehrengiz'in bilinen bir ressam kitabı olmadığını söyleyen Levent, 'Uğur Batı ve Akın Ekici işbirliğinde çok büyük bir titizlikle çalışılmış. Kitaptan sonra 'Kocaeli neymiş ya?' dedim' diyerek Şehrengiz kitabı ile yeni bir Kocaeli ile tanıştığını vurguladı.

Uğur Batı, Şehrengiz'i yazma sürecinde Kocaeli'nin yeşil- ekolojik, kültür sanat ve en başta bir insan kenti olduğunu öğrendiğini paylaştı. Batı'nın ifadelerine ekleme yapan Levent, 'Sanat aynı zamanda da samimidir. Biliyordum, yeniden öğrendim de diyebilirdi ama kitabı yazma sürecinde öğrenmeye devam etti. Biz hayatı tanımaya ve anlamaya başladığımızda köylerimiz ve kentlerimizin de değeri artacak' dedi. Batı, bu bölümdeki konuşmasında yapay zeka çağında kültürlerin ne kadar önemli olduğunun düşünülmeye başlanacağının altını çizdi.

'KOCAELİ, HAYATIMIN İKİNCİ ŞEHRİ'

Kocaeli'nin hayatında ikinci şehir olduğunu ifade eden Ressam Akın Ekici, 'Kocaeli benim İstanbul'dan memleketim olan Bergama'ya giderken geçtiğim bir şehirdi' dedi. Sanat yolculuğundaki en önemli kırılmalardan birinin Uğur Batı ile çalışmakla olduğunu ifade eden Ekici, '30 Derece Doğu Meridyeni vesilesi ile Uğur Batı'yla tanıştım. İlk etapta 65 parça eser ile başladık ve ilave eserler ile 100 parçaya ulaşan önemli sergilerden birini yaptık' dedi.

ŞEHRENGİZ'İN TÜRKİYE'DE BİR ÖRNEĞİ YOK

Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin çok güzel bir sergi alanı olduğunu belirten Ekici, 'Yaklaşık 7 aylık bir süreç boyunca gece gündüz hiç durmadan çalıştık ve bir kent koleksiyonunu çıkardık. Ben de Kocaeli ile ilgili çok şey öğrendim. Bu kitabın Türkiye'de bir örneği yok. Bir kentin tematik özelliklerini resim ile buluşturarak anlatan bir kitap olduğunu sanmıyorum' diyerek, Şehrengiz kitabını Kocaeli'ye kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Prof. Dr. Uğur Batı, Akın Ekici'nin ve Tamer Levent'e plaket takdim etti.