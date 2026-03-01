Kocaeli'de İzmit Belediyesi, özel bireyler ve ailelerini Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya getirerek dayanışma ve birlik mesajı verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Yaşama Destek Evi, Kısa Mola Merkezi, Down Kafe ve Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nden faydalanan özel bireyler ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi.

Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen anlamlı buluşma, birlik ve dayanışma duygularının en güzel örneklerinden biri oldu.

Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile birlikte meclis üyeleri Cengiz Özcan ve Ayşe Fatmagül Terzi katıldı.

Oruçların açılmasının ardından merkezlerden faydalanan özel bireyler ve aileleri kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini paylaştı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ekibine teşekkür etti.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek şunları söyledi: 'Bu sofrada yalnızca oruçlarımızı değil, sevgimizi, umudumuzu ve dayanışmamızı da paylaşıyoruz. Özel bireylerimizin hayatın her alanında güçlü ve mutlu bireyler olarak yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle aynı sofrada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Biz büyük bir aileyiz.'

HACİVAT KARAGÖZ GÖSTERİSİ ALKIŞ ALDI

Programda renkli anlar da yaşandı. Otizm Spor ve Yaşam Evi'nden faydalanan Salih İssuzu sahneye çıkarak Hacivat-Karagöz perde oyununu sergiledi.

Gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Gecenin sunuculuğunu ise özel birey Muhammed Emirhan Güngör üstlendi. Sahnedeki performansı ve enerjisiyle geceye ayrı bir anlam kattı.

Ayrıca Engelsiz Ebeveyn Akademisi mezunlarına sertifikaları takdim edildi. Hem mezun aileler hem de katılımcılar için gurur dolu anlar yaşandı.

Özel bireyler ve aileleri için hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne olan iftar programı, dayanışma ve umut mesajlarıyla sona erdi.