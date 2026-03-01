Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu Çölyak hastaları için gerçekleştirilen özel bir iftar programıyla taçlandırdı.

BALIKESİR (İGFA) - Onhann Termal Otel'de düzenlenen iftar programında tamamen glütensiz olarak hazırlanan yemeklere tam not veren vatandaşlar, yaptığı çalışmalarla farkındalığı artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ettiler.

Kardeşliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan'da 400 bin kişiyi aynı sofrada buluşturma hedefiyle tüm ilçelerde iftar sofraları kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çölyak hastalarını da unutmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Onhann Termal Otel'de düzenlediği özel iftarda tamamen glütensiz olarak hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Glütensiz Kafe & Market'in şube sayısını ikiye çıkaran, iftar programlarıyla dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, glüten hassasiyeti noktasında farkındalığı da artırıyor.

'Gönül rahatlığıyla yemeğimizi yedik. Sosyalleşip, güzel bir zaman geçirdik.' diyen Çölyak hastası vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ederek, iftar programından çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

İftar programı sonunda Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, tüm katılımcılarla birlikte özel olarak glütensiz hazırlanmış pastayı kesti. Çocuklar iftar sonrası yüz boyama ve kum boyama etkinlikleriyle güzel bir gün geçirdi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Güzel bir iftar programı olduğunu dile getiren Taner Doğan, 'Kızım bir buçuk ay önce Çölyak tanısı aldı. Sürece alışmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonlar çok güzel. Özellikle Balıkesir gibi bir yerde özellikle yeme içme konusunda Çölyak hastalarına hitap eden çok fazla alternatif olmadığı için Büyükşehir Belediyesinin böyle bir iftar düzenlemesi çok mutlu edici bir şey. Çok mutlu olduk. İnşallah restoran tarzı yerler açılır. Bizim de böyle sıcak bir ortamda yemek yiyebileceğimiz ortamlar gelişir. Bu iftarda da insanların kaynaşması, birbirini tanıması için güzel bir ortam oluşmuş. Burada insanlar birbirinden çok şey öğreniyor. Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.