Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin vatandaşların uygun ve kaliteli et tüketebilmeleri adına hayata geçirdiği Halk Et projesi, Yenişehir Mahallesinde bugün hizmete başlarken vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Et Projesi kapsamında Yenişehir Mahallesindeki Halk Et, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 85 / B adresinde hizmete açıldı. Kocaelililer, ilk günden yoğun ilgi gösterirken kıyma 449, kuşbaşı 489, kontrfile 599, antrikot 699, bonfile 799, dana sucuk 449, manda sucuğu ise 499 Lira olarak satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı Halk Et, et ürünlerinin hazırlanma süreci nedeniyle 12.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Karkas etler her sabah özenle parçalanıp hijyenik koşullarda satışa hazır hale getirildiği için, satışlar öğle saatinde başlayacak.

Halk Et ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, “Halk Et hizmetimiz Yenişehir Mahallesi’nde yoğun bir ilgiyle başladı. Vatandaşlar Çınar Kart ile haftada bir kere olmak üzere 1 kilo kuşbaşı, 1 kilo kıyma, 1 kilo kontrfile, antrikot veya bonfile, 1’er kilo da dana ve manda sucuk alabiliyorlar. Fiyatlar piyasanın altında. Halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm Kocaelilileri, Halk Et şubemize bekliyoruz” dedi.