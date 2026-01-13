Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2025 yılı çalışmalarını değerlendirerek 2026 yılına ilişkin projeleri ele aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Danışman Hakan Özkum, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mithat Ağa ve Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ile birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2026 yılına dair planlama toplantısı gerçekleştirdi.

YENİ PROJELER ELE ALINDI

Kentin sosyal ve sportif yaşamına yön vermek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, geride kalan yıl boyunca hayata geçirilen projelerin etkinliği kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Toplantıda, 2025 yılında uygulanan çalışmaların saha sonuçları ve elde edilen veriler değerlendirilirken, 2026 yılı için planlanan yeni projeler detaylı biçimde ele alındı.

FATMA BAŞKAN'DAN GENÇLİK VE SPOR VURGUSU

Sunulan veriler ışığında mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve daha fazla gence ulaşacak yeni çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Fatma Başkan, gençlerin sporla ve sosyal faaliyetlerle daha fazla buluşmasının önemine vurgu yaparak, İzmit'te her yaştan vatandaşın spor yapabileceği, gençlerin kendilerini geliştirebileceği alanları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.