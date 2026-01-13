Ordu'da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içerisinde 457mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Kar kalınlığının ortalama 55 cm'yi bulduğu Ordu'da ekipler, 38 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 9 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

ORDU (İGFA) - Ordu, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde karın 120 cm'ye ulaştığı ilde karla mücadelede tedbiri elden bırakmadı.

Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle teyakkuzda olan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR BULUNDURUN

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini artırdığı günlerde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi.

BUZLANMA VE DON RİSKİNE KARŞI GECE VE SABAH SAATLERİNDE TEMKİNLİ OLUN

Buzlanma ve don riskine karşı özellikle gece ve sabah saatlerinde daha temkinli olunması çağrısında bulunan ekipler, vatandaşların belediye ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.