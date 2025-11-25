Kocaeli İzmit Belediyesinin başlattığı 'Engelsiz Kulaçlar' projesi, 110 özel gereksinimli bireyin güvenli ve destekleyici bir ortamda yüzme eğitimi almasını sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Engelsiz Kulaçlar' projesini başlattı. Spor İşleri Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla hazırlanan yüzme eğitimleri, 6 yaş ve üzeri toplam 110 özel gereksinimli bireyin katılımıyla başladı.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE

Engelsiz bir yaşamı teşvik etmeyi hedefleyen projede, katılımcıların motor becerilerini geliştirmelerine, suyla güvenli şekilde tanışmalarına ve özgüven kazanmalarına yönelik özel programlar uygulanıyor. Eğitimler, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde, her bireyin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

ÖZEL BİREYLERİN HAYATINA DOKUNUYOR

İzmit Belediyesi, sporun birleştirici gücünü erişilebilir bir anlayışla toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan bu çalışma ile hem özel bireylerin hem de ailelerinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Proje sayesinde çocuklar güvenli ve destekleyici bir ortamda yüzme öğrenirken, aileler de bu değerli sürecin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyor.