Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 'Planlı, kurallı ve kimlikli kent' vizyonu doğrultusunda Kepez ilçesinde son 7 yılda altyapı yatırımlarına büyük hız verdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kepez'deki yatırımlarıyla ilçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Gerçekleştirilen projelerle hem bugünün ihtiyaçları karşılanıyor hem de geleceğe dönük sağlam temeller atılıyor. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bu yatırımlar, Kepez'in modern ve sağlıklı bir kent olarak gelişimine büyük katkı sağlıyor.

İÇME SUYUNDA 480 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Kepez'in dört bir yanında gerçekleştirilen projeler kapsamında 480 bin 086 metre (480 km) yeni içme suyu hattı inşa edildi.

Bu önemli yatırım için yaklaşık 3 milyar 143 milyon TL kaynak ayrıldı. Yeni hatlar sayesinde Kepez'in merkezinden kırsal mahallelerine kadar içme suyu altyapısı yenilenerek temiz suya erişim önemli ölçüde güçlendirildi.

KANALİZASYON ALTYAPISINA 1 MİLYAR TL YATIRIM

Kepez'in hızla büyüyen nüfusuna paralel olarak kanalizasyon altyapısı da modernize edildi. 2019-2026 yılları arasında ilçeye 285 bin metre yeni kanalizasyon hattı kazandırıldı.

Toplam 997 milyon 351 bin 146 TL tutarındaki bu yatırım, atıksu altyapısında uzun vadeli çözümler sunarak bölgede çevre ve halk sağlığı açısından güvenli bir sistem oluşturdu.

YAĞMURSUYU HATLARINDA GÜÇLÜ DRENAJ AĞI

İlçenin yoğun yağış alan bölgelerinde su taşkınlarını ve birikmeleri önlemek amacıyla yağmursuyu yatırımlarına da önem verildi.

Bu kapsamda 24 bin 158 metre modern yağmursuyu hattı inşa edilerek Kepez'in drenaj kapasitesi artırıldı. Yeni sistem sayesinde yağmur suları hızlı ve kontrollü biçimde tahliye edilerek taşkın riskleri önemli ölçüde azaltıldı.

TESİS VE HİZMET YATIRIMLARINA 558 MİLYON TL

ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez'deki bütüncül yatırım programının bir parçası olarak tesis ve çeşitli altyapı geliştirme projelerine de ciddi kaynak ayırdı.

Bu kapsamda 558 milyon 522 bin TL tutarındaki yatırımla ilçenin geleceğine yönelik stratejik çalışmalar hayata geçirildi.

Altyapı imalatlarının ardından üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu kapsamda 998 milyon 743 bin 485 TL asfalt yatırımı gerçekleştirildi.