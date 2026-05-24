Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla hizmete sunduğu 'Kocaeli Hatıra Mağazası', Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Milli İrade Meydanı ve İzmit Kent Meydanı'nda hizmet veren mağazalar, Kocaeli'yi yansıtan özel ürünleriyle bayram alışverişine farklı bir alternatif sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Hatıra Mağazası'nda şehrin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinden ilham alınarak hazırlanan pek çok ürün yer alıyor. Kocaeli'nin yalnızca sanayiyle değil kültürü, doğası ve gelenekleriyle de öne çıktığını gösteren hediyelikler, hem şehir sakinlerinin hem de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Bayramdan önce özellikle şehir dışına ziyarete gidecek vatandaşların favori hediyelik eşya mağazası, Milli İrade Meydanı ve İzmit Kent Meydanı'nda hizmet veren alanlar oluyor.

YÜZLERCE FARKLI HEDİYELİK SEÇENEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mağazalar, Milli İrade Meydanı ve İzmit Kent Meydanı'nda vatandaşları ağırlıyor. Mağazalarda anahtarlık, magnet, kupa ve tekstil ürünlerinden teknoloji aksesuarlarına kadar yaklaşık 240 çeşit geniş ürün yelpazesi vatandaşlarla buluşuyor. Ayrıca çanta, dekoratif ürünler, yastıklar ve Kocaeli temalı özel tasarımlar da raflarda yerini alıyor. Vatandaşların taleplerine göre ürün çeşitliliği de sürekli artırılıyor.

Milli İrade Meydanı'ndaki mağazada lisanslı KS Store, KOMEK Sepeti ve Ormanya ürünleri öne çıkarken, İzmit Kent Meydanı'ndaki mağazada ağırlıklı olarak Ormanya ve yerel tasarım ürünler satışa sunuluyor. 'Hereke İpek Halısı', 'Kandıra Bezi', 'Karamürsel Sepeti' ve 'Gölcük Döşeme Bebeği' gibi coğrafi işaretli ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, kente özgü kokular, kartpostallar ve hediyelikler de bayram alışverişine renk katıyor.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar, Kurban Bayramı yaklaşırken sevdiklerine anlamlı ve şehri yansıtan hediyeler almak için Kocaeli Hatıra Mağazası'nı tercih ediyor. Kocaeli'ni simgeleyen özel ürünler, bayram ziyaretlerinde farklı ve kalıcı bir hediye alternatifi sunuyor. Haftanın her günü hizmet veren mağazalar, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.