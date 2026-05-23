Ünlü yönetmen Zafer Özgentürk'ün projesi kapsamında ilk kez seslendirilen yazar Mustafa Özke'ye ait 'Dışarıdaki Ben' adlı öykünün kısa filmi iki günde 100 binlere ulaştı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yönetmen Özgentürk, Adana'da Seyhan Belediyesi'nin öncülüğünde başlattığı proje kapsamında sanatçı Selda Bilget'in desteğiyle yazar Mustafa Özke'ye ait 'Dışarıdaki Ben', 'İğne Oyası', 'Mor Penalı Mandolin', 'Elveda Ihlamur Ağacım' ve 'Umut Tohumları' adlı öykülerin seslendirilmesini gerçekleştirmişti.

Ankara'da yönetmen Uğur Bal tarafından tamamen yapay zekâ içeriğiyle üretilen 'Dışarıdaki Ben' adlı kısa film yurt içi ve yurt dışında 200 binden fazla izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Film kısa sürede dünya genelinde paylaşıldı ve özellikle Silifkelilerden yoğun bir mesaj aldı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU, AMERİKA'DAN ÖDÜL ALDI

Yönetmen Özgentürk'ün, geçtiğimiz günlerde atölye eğitmeni ve danışman olarak yer aldığı 'Emanet' adlı kısa film Türkiye birincisi olmuş, ardından bir ödül de Amerika'dan almıştı.

Çalışmaları arasında Yılmaz Güney'i anlatan otobiyografik tarzdaki belgeseli 'Yılmaz', etnosantrizm üzerine sosyolojik bir belgesel olan 'Süveydiye'nin Çiçekleri' ile dikkat çeken Yönetmen Özgentürk, Kültür Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen 'CanKırmızı: Talasemi ve Orak Hücre Anemisi üzerine' belgeselleri, Altınkoza Film Festivali'nde finale kalan Büyüksaat'ten Taşköprü'ye, 100 yıllık Seyhanspor'u anlatan 'Cumhuriyet Çocukları', ünlü spor yorumcusu Emre Gönlüşen'in yaşamını anlatan 'Gönlüşen' ile Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Samet Güdük'ün yaşamını konu alan 'Samet Umut Dimdik Ayakta' belgeselleri gibi çok sayıda eseri bulunuyor.

HEDEF UZUN METRAJLI FİLM

Ünlü yönetmen Zafer Özgentürk, gerek yurtiçi gerekse yurt dışından aldığı ödüllerde hem Adana'yı hem de Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya devam edeceğini belirterek, amacının uzun metrajlı filmlere imza atmak olduğunu söyledi.

Adana doğumlu olan ünlü yönetmen Zafer Özgentürk, kadının toplumdaki yeri ve kültürler arası diyalog başta olmak üzere sosyolojik konulara odaklanan pek çok belgesel ve kısa film projesinin senaryo yazımını ve yönetmenliğini yapmasıyla tanınıyor.