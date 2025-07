Kocaeli'de Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bu yıl 83 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanlık Binası önünden başlayan şölen, Kongre Sarayı’nda yapılan programla son buldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 83 çocuk sünnet oldu.

Çocuklara sünnet kıyafetlerinin dağıtımı ile başlayan şölen, Gölcük Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile devam etti. Hizmet binası önündeki törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı.

AT BİNME HEYECANI YAŞADILAR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile hatıra fotoğrafı çekilen çocuklar, daha sonra Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Anıtpark’a kadar yürüdüler. İlçe merkezinde vatandaşların alkışları eşliğinde Anıtpark’ta yürüyen çocuklar daha sonra Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım Tesisleri’ne giderek at binme heyecanı yaşadılar. Çocuklar ve aileleri, at bindikleri anları fotoğraf çekerek hatıralarına eklediler.

Şölen; Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti, duaların edilmesi ve semazen gösterileri ile devam etti. Kongre Sarayı’nda ailelerle bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ailelerin ve çocukların heyecanlarına ortak oldu.

Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen mevlid töreninde söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bugün burada evlatlarımızın hayatındaki bu özel ve anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sünnet olacak olan yavrularımıza şimdiden geçmiş olsun, ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlıkla, mutlulukla büyümelerini nasip etsin” dedi.