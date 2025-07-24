Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nda aşure dağıtımına katıldı. Pazar alanını da gezen Başkan Şadi Özdemir, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel aşure ikramları devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı da katıldı. Önlük ve eldiven giyip, kazanının başına geçen Başkan Özdemir, bekleyen vatandaşlara bolluk ve bereket dilekleriyle aşure ikram etti. Başkan Özdemir, daha sonra aynı alanda kurulan pazar yerini gezerek, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yaşam koşullarının zorluğu ve pahalılık konularının çok fazla dile getirildiği diyaloglarda Başkan Şadi Özdemir, mahallelilerin isteklerini de dinledi.

Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların şikayet, öneri ve taleplerini “Nilüfer Her Yerde” uygulamasını kullanarak, kolayca aktarabileceklerinin bilgisini verdi.