Kocaeli Gölcük Belediyesi, sağlık konusunda vatandaşları bilinçlendirme amacıyla; 29 Ocak Perşembe günü Sanat Galerisi'nde skolyoz, idrar ve gaita kaçırma sorunlarına yönelik kapsamlı bir farkındalık semineri düzenleyecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, çocuklarda ve yetişkinlerde yaşam konforunu kısıtlayan skolyoz (3 boyutlu egzersiz tedavisi), idrar ve gaita kaçırma sorunlarına yönelik kapsamlı bir farkındalık semineri düzenleyecek.

Uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, toplumda sıkça karşılaşılan bu sağlık sorunlarının cerrahi müdahale olmaksızın tedavi edilebilme imkanları vatandaşlara aktarılacak.

UZMAN DOKTORLAR ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞACAK

Gölcük Belediyesi Kadın ve Aile Birimi koordinasyonunda düzenlenecek seminer, 29 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

Seminerde; Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayten Başak Kılıç, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Selcen Güre ve Fizyoterapistler Ayça Albay ve Busenur Yıldırım; skolyoz, idrar ve gaita kaçırma sorunlarına yönelik önemli bilgiler paylaşacaklar.

BAŞKAN SEZER'DEN SEMİNERE DAVET

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşların uzman isimlere doğrudan soru sorma imkanı bulacağı bu ücretsiz etkinliğe tüm ilçe halkını davet etti.