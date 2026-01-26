Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akademi Liseler, 14-21 yaş grubundaki lise ve mezun öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor. Ücretsiz eğitim imkânları, birebir rehberlik hizmetleri ve zengin sosyal faaliyetleriyle dikkat çeken Akademi Liseler, gençlerin yalnızca sınavlara değil hayata da hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Akademi Liseler; öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlamanın yanı sıra okul derslerini destekleyerek akademik başarılarını artırmayı amaçlıyor.

Özellikle sınav dönemindeki öğrencilerin sosyalleşerek motivasyonlarını güçlendirmesine önem veren Akademi Liseler, alanında uzman eğitimci kadrosu ve rehberlik hizmetleriyle gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Kütüphane imkânları, atölye çalışmaları, spor faaliyetleri ve geziler gibi birçok hizmetten faydalanan öğrenciler, sunulan olanaklardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Üniversite hayali kuran öğrenciler, Akademi Liseler'de kendilerini yalnız hissetmediklerini vurgularken, kurumun özellikle kütüphane imkânları ve öğretmenlerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti

SADECE SINAVA DEĞİL HAYATA HAZIRLANIYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik bu ücretsiz eğitim yatırımı, Akademi Liselerde yetişen öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu sayede geleceğin doktorları, mühendisleri ve avukatları Akademi Liseler'de ücretsiz bir şekilde yetişerek kariyer yolculuklarına değer katıyorlar.