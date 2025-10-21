Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Paneli', erken teşhisin önemi konusunda kadınları bilgilendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği önemli bir etkinlik olan 'Meme Kanseri Farkındalık Paneli', Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Kadın Meclisi Başkanı Selma Cebeci ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı.

ERKEN TANI YÖNTEMLERİ VE DÜZENLİ TARAMA

Panelde uzman konuşmacılar, meme kanserinde farkındalık ve erken teşhisin hayati önemi üzerine değerli bilgiler aktardı.

Gölcük KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Ezgi Erdem ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Saliha Kılıç Çüçen, katılımcılara erken tanı yöntemleri ve düzenli taramaların hayat kurtarıcı rolü hakkında kapsamlı sunumlar yaptı.

KADIN SAĞLIĞI İÇİN FARKINDALIK ÖNEMLİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, panelin açılışında yaptığı konuşmada, kadın sağlığının ve farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram ve Kadın Meclisi Başkanı Selma Cebeci de bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADILAR

Yoğun ilgi gören panelin sonunda, uzman hekimler katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak, meme kanseriyle mücadelede bilgi ve erken teşhisin en önemli etken olduğunu bir kez daha hatırlattılar.