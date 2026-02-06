Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde yaşamını yitirenleri özel bir konser ile andı.

ANTALYA (İGFA) - 6 Şubat 2023'te yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin üçüncü yıldönümünde minik kalpler depremde yaşamını kaybedenleri andı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen duygu dolu gecede Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, Simena Çocuk Korosu ve Akdeniz Üniversitesi Çoksesli Çocuk Korosu sahne aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu Şef Yavuz Kelebek yönetiminde şarkılarını seslendirdi.

Koroya Piyanoda Rufina Bahadır eşlik etti. Konserin son bölümünde ise tüm çocuk koroları ortak eserler sahneledi. Depremin ilk gününden itibaren Hatay ve Kırıkhan'da çalışan kahramanlar 'Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Ekibi' de konseri izleyenler arasında yer aldı.