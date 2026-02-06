Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmaları kapsamında bu hafta Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

ANKARA (İGFA) - Program; CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Kuşcağız Mahalle Muhtarı Ezgi Cansu Akarsu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakininin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Özarslan, kaynakların verimli kullanıldığını vurgulayarak, 'Göreve geldiğimizden bu yana 37 yeni hizmet binasını açtık. Çalmadan, çırpmadan, tasarrufla çalışırsanız hizmet gelir. Her mahalleye kütüphane, kadınlar lokali, yaşlılar kıraathanesi açacağız' dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye özel önem verdiklerini belirten Özarslan, 'Keçiören'de uyuşturucu yüzde 23 azaldı. Çünkü aydınlanmayan yerleri aydınlattık, kameralar yerleştirdik, okul önlerine zabıtaları koyduk. Uyuşturucu baronlarına sesleniyorum: Keçiören'i terk edin! Biz gençlerimizin yanında olacağız' ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri de pankartlarla bu mücadeleye destek verdi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, 'Mahallenin derdini birinci ağızdan duymak çok kıymetli. Mesut Başkan Keçiören'de bir ilki yarattı, sorunları yerinde dinleyip çözüm üretiyor' dedi.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise, 'Seçildiğimiz makamlar sizlerin emaneti. Taleplerinizi dinlemek ve çözüm bulmak için buradayız' sözleriyle vatandaşlara seslendi.

Kuşcağız Mahalle Muhtarı Ezgi Cansu Akarsu, 'Başkanımızın ulaşılabilir olması ve müdürlerimizin desteği bizler için çok kıymetli. Halkla iç içe bu toplantıyı gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum' dedi.