Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin üreticilere sağladığı fidan destekleri, kırsalda kalkınmanın en somut örneklerini veriyor.

MERSİN (İGFA) - Bu destekler kapsamında Silifke ilçesi İmambekirli Mahallesi'nde dikilen zeytin fidanları büyüyerek ürün vermeye başladı.

Büyükşehir'in tarıma yönelik katkıları sayesinde üreticiler hem verimli topraklarını değerlendirme imkanı buluyor, hem de ekonomik kazanç elde ediyor. Akdeniz'in bereketli topraklarında yeşeren bu zeytinler; sofralara sağlık, üreticilere ise umut oluyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN FİDANLARI, ÜRETİCİNİN GELECEĞİNE CAN SUYU OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020-2024 yılları arasında 13 ilçede muhtelif mahallelerde 5 bin 242 üreticiye, toplamda 200 bin 419 adet Gemlik ve Sarı Ulak zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

Bu dağıtımlarla yaklaşık 6 bin 680 dekar alan, zeytin üretimine kazandırıldı. Fidan desteği verilen Silifke'nin İmambekirli Mahallesi'nde üreticiler, el birliğiyle zeytin hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek için tarımsal üretimde küçük ve orta ölçekli üreticileri desteklemeye devam edecek.

ŞEKER: 'ÜRETİCİLERİMİZ ZEYTİN HASADINI GERÇEKLEŞTİRDİ'

­Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, '2020-2024 yılları arasında 13 ilçede muhtelif mahallelerde 5 bin 242 üreticiye toplamda 200 bin 419 adet Gemlik ve Sarı Ulak zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün ise zeytin fidanı desteği verdiğimiz Silifke ilçesi İmambekirli Mahallesi'nde, üreticilerimiz zeytin hasadını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ve orta ölçekli üreticilerimize desteklerimiz devam edecek' diye konuştu.