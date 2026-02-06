İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Sağlıklı Yaş alma Merkezi Birinci Satranç Turnuvası düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde büyük çekişmelere sahne olan turnuvada Birinci Hakkı Oktay Varıcıoğlu, İkinci Kamil Çelik, Serhan Mumcu üçüncü olurken ödülleri Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP ve Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve Nermin Günay takdim etti.

Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği işbirliğinde 40 yaş üstü kategoride düzenlenen satranç buluşmasında müsabakaların hakemliğini Hakem Abuzer Altuntaş yaptı.

TURNUVAYA KATILAN TÜM SATRANÇ SEVERLERİ KUTLUYORUM

Turnuvanın son derece centilmence ve hoş görülü geçtiğini vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ''Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'mizde bireylerimizin zinde kalması ve sağlıklı yaş alabilmeleri adına birbirinden güzel etkinlikler yapılıyor.

Bugün insan zihnini sağlıklı tutan geliştiren önemli sporlarımızdan birisi olan satranç aracılığıyla sağlıklı yaş alma bireylerimiz farklı bir etkinlikte buluştu.

Dostça ve centilmence geçen mücadeleleri izlemek bile büyük keyif verdi. Turnuvaya katılan tüm satranç severleri tebrik ediyorum. Bizi bu anlamlı etkinlikte yalnız bırakmayan Türkiye Satranç Federasyonu temsilcisi Abuzer Altuntaş'a ve Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ekibimize teşekkür ediyorum'' dedi.

İlk üçe girenlere plaket ve hediye takdim edildi.