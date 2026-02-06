Düzce İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların dolandırılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bu kapsamda, 4 Şubat 2026 tarihinde fındık alımı sırasında eksik tartım yaparak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, içerisine düzenek yerleştirilmiş 1 dijital terazi ile teraziye müdahale etmek için kullanılan 1 uzaktan kumanda ele geçirildi.

Yapılan inceleme ve tartım sonucunda, fındık alımı esnasında 750 kilogram eksik tartım yapıldığı, bu yolla bir vatandaşın yaklaşık 150 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığının, kentin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak amacıyla vatandaşların desteğiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.