Bursa İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Aralık ayında ilk kez sahneye taşıdığı oyunu 'Kadın Sığınağı' Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kadın Sığınağı tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 22'nci oyunu olarak Aralık ayında ilk kez sahneye taşınan Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Volkan Derman'ın yönettiği 'Kadın Sığınağı' isimli 2 perdelik dram türündeki oyun, yeni yılda da gösterimlerini sürdürüyor.

Çarşamba akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 11 kişilik güçlü bir kadroyla sanatseverlerin beğenisine sunulan oyun, salonu dolduran vatandaşlardan tam not aldı.

8 KADININ ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR

Temel olarak kadına yönelik şiddet, istismar, toplumsal baskı, kadınların çaresizliği ve sığınma evleri bağlamında bir dramatik eser olan Kadın Sığınağı oyunu, farklı yaşamlardan gelinerek çaresizce bir sığınma evine yerleştirilen 8 kadının öyküsünü anlatıyor.

Modern bir tragedya olan oyun, bu özellikleriyle sadece bir tiyatro değil aynı zamanda toplumun karanlıkta kalmış yüzünü görünür kılan bir ayna, kadınların yaşadığı şiddeti, çaresizliği, yalnızlığı ve en önemlisi umutlarını sahneye taşıyan bir farkındalık etkinliği rolü üstleniyor.

Oyun sırasında kimi zaman tebessüm ettiren, kimi zaman izleyenleri düşündüren anlar yaşanırken, 8 kadının acıklı öykülerini anlatan gösteride zaman zaman izleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadığı da görüldü.

Oyun sonunda ise salonu dolduran vatandaşlar İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibini ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdi.