Kocaeli İzmit Belediyesi yöneticileri, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek muhtarlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür ile Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulunmak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, Turgut, Yenidoğan ve Tüysüzler mahallelerinde devam eden çalışmaları sahada değerlendirirken, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

HIZLI VE ETKİN

Ziyaret programı kapsamında Başkan Yardımcısı Hülür ve Müdür Aksu'ya Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Metin Özaydın ve Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt eşlik etti.

Mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, ihtiyaçların hızlı ve etkin şekilde karşılanması için değerlendirmelerde bulundu.

TALEPLER DİNLENDİ

Heyet ayrıca Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ile Kozluk Mahalle Muhtarı Mehmet Kamil Atıl'ı da ziyaret ederek mahallelerin öncelikli talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla kurulan güçlü iletişimin hizmetlerin planlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.