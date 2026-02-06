Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner projesiyle Çayırova'da havacılık temalı bilim merkezi olarak hizmete sunduğu UçakPark, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda merkez, 3 ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 model uçağı yaklaşık 3 ay önce Çayırova Şekerpınar bölgesinde tam donanımlı bir Bilim Merkezi ve Havacılık Müzesi haline getirerek dünyada bir ilke imza attı.

Toplam 470 metrekarelik bir alanda hizmet veren UçakPark'ta ziyaretçiler hem gerçek uçak sistemlerini yakından inceleyebiliyor hem de simülatörlerle pilotluk deneyimi yaşayabiliyor. İçeriği ve kapsamı ile dünyada tek olma özelliğine sahip olan proje, özellikle gençler ve havacılık tutkunları için ilham verici bir merkez haline geldi.

3 AYDA 100 BİN ZİYARETÇİ

'Keşif, teknoloji ve eğlence' temasıyla oluşturulan UçakPark Havacılık Bilim Merkezi, geleceğin havacılarını bilimin büyüleyici dünyasına davet ediyor. Açılış gününden itibaren aileler, öğrenciler ve gençler merkeze büyük ilgi gösterdi. 23 Ekim 2025'te kapılarını açan UçakPark 3 ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gerçek bir uçağın içinde bilimin heyecanını yaşamak isteyen ziyaretçiler, kokpitteki simülasyonla İzmit Körfezi üzerinde uçarken, alt bölümdeki sergi alanında uçağın önemli parçalarını inceliyor. Çocuklar atölye alanında ise eğlenceli etkinliklerle bilimi deneyimleyerek öğreniyor.

UçakPark; bilim merkezi alanı, sergi mekânı ve atölye bölümü olmak üzere 3 ana kısımdan oluşuyor. Parkta ayrıca kafeterya binası, idari bina, mescit, tuvalet, otopark, çocuk oyun alanı, amfi ve çeşitli kentsel donatılar da bulunuyor. Ziyaretçiler, havacılığın farklı yönlerini keşfedebilecekleri 8 ana tema üzerinden uçuşun fiziği, motor teknolojileri, iletişim sistemleri ve pilotaj becerileri gibi konularda bilgi edinebiliyor. Her tema, havacılığın farklı bir yönünü derinlemesine ele alarak katılımcılara eğitici ve interaktif bir deneyim sunuyor.

Uçağın altında yer alan geniş sergi mekânı, havacılığın teknik dünyasını yakından tanıtıyor. Bu alanda hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti ve mini jet motoru gibi parçalar sergileniyor. Ayrıca temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Böylece katılımcılar hem teorik bilgileri öğreniyor hem de gerçek mühendislik örneklerini yakından görme imkânı buluyor.

Keşif, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren UçakPark Havacılık Bilim Merkezi, özellikle çocuklar ve gençler için ilham verici bir öğrenme ortamı sunuyor. Gerçek bir uçağın içinde bilimin temel prensiplerini deneyimleme fırsatı sunan merkez, geleceğin pilotlarını ve mühendislerini yetiştirmeye katkı sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan UçakPark, kente hem turizm hem de eğitim alanında önemli bir değer kazandırdı.