Bursaspor yönetimi ve futbolcuları, Gürsu'da geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile beraber yeşil beyazlı futbolcular ile Uludağ Organize Sanayi yönetici ve iş insanları, Karahıdır ve İğdir bölgesinde yanan ormanlık alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi.

'YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR'

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 'Çok acı ve üzücü bir olay yaşadık. Ağaç demek hayat demek. Yeşil Bursa olarak bilinen Bursa'mızın en önemli özelliği ormanları, güzelim doğa harikaları, orman yangını neticesinde ciddi anlamda canı yandı. Ama tekrar 'yiğit düştüğü yerden kalkar' misali bu işin başladığı yerde tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

'CİDDİ BİR AFET YAŞADIK'

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Ciddi bir afet geçirdik. Yangında nasıl bir seferberlik düzenlendiyse tekrar siyah alanların hepsini yapacağımız çalışmalarla yeşillendireceğiz. Herkesin desteği ve katkısıyla tekrar alanlarımızın yeşillenmesine vesile olacağız' şeklinde konuştu.

'YEŞİL BURSA'YA KAVUŞMAK İÇİN HEYECANLIYIZ'

Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, 'Bursa, birçok değeri bir arada barındıran marka bir şehirdir. Uludağ'ı mı sayalım OSB'lerimizi mi sayalım Bursaspor'umuzu mu sayalım? Yeşil Bursa'ya tekrar kavuşması için hepimiz heyecanla bekliyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.