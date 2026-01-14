Kocaeli Gölcük'te kamu hizmetlerinin tek çatı altında, modern bir yapıda toplanmasını sağlayacak olan yeni Hükümet Konağı projesinde sona gelindi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük'te Yeni Hükümet Konağı için geri sayım başladı. İç alanda düzenleme işlemlerinin son aşamaya geldiği binada, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Gölcük Kaymakamlığı ve bünyesinde yer alacak diğer kamu kurumlarının taşınma süreci hızla başlatılacak. Kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanan yeni bina, ilçenin idari merkezi olarak vatandaşlara çok daha konforlu ve hızlı hizmet sunacak.

VİZYON PROJELER BİR BİR TAMAMLANIYOR

Gölcük genelinde yürütülen yatırım hamlesinin son halkası olan Hükümet Konağı, ilçede son dönemde tamamlanan dev projelerin devamı niteliğini taşıyor. Kentte son bir yıl içerisinde 16 Eylül 2025'te hizmete giren Şehirlerarası Otobüs Terminali, Değirmendere Kayık Çekek Yeri, Barbaros Hayrettin Lisesi, Şehit İsmail Demircan İlkokulu ve Sezai Karakoç Yaya Üst Geçidi gibi vizyon projeler vatandaşın kullanımına sunulmuştu. Sağlık alanında ise Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yanı sıra Yüzbaşılar ve Düzağaç Aile Sağlığı Merkezleri ile eski hastane alanında tadilatı yapılan Fizik Tedavi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hizmete alınarak ilçenin sağlık altyapısı güçlendirilmişti.

YENİ PROJELER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlçenin dört bir yanında devam eden çalışmalar kapsamında ise Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi, İhsaniye'deki Spor Kompleksi, Ulaşlı alt geçidi ve sahil düzenleme çalışmaları ile Halıdere'deki tarihî hamam restorasyonu gibi projelerde inşaat süreçleri kararlılıkla sürdürülüyor. Ayrıca Saraylı'daki tescilli yapıların restorasyonu ve Değirmendere'deki Özel Eğitim Uygulama Okulu gibi sosyal projeler de kentin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

İLÇENİN MODERN KİMLİĞİNE DEĞER KATACAK PROJELER YOLDA

Gölcük'ün 2026 yılı vizyonu kapsamında ise ihale süreci beklenen çok sayıda yeni yatırım bulunuyor. Bu kapsamda, kapalı spor salonundan kongre merkezine, Vagon Çocuk Köyü'nden Donanma Parkı'na kadar geniş bir yelpazede yeni yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı, Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi, Yazlık Ilıca Otel ve çeşitli okul projelerinin 2026 yılı içerisinde ihale edilerek ilçenin modern kimliğine yeni değerler katması hedefleniyor.